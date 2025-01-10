Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Tutuklama

Tekirdağ'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Adli süreç hakkında detaylar burada.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:34
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Tutuklama

Tekirdağ'da Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yapan S.A., sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Adli Süreç ve Tutuklama

S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu durum, sosyal medya kullanımının hukukî sonuçlarını bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Büyükşehir Belediyesinden Açıklama

Dün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" ifadesinin yanlış olduğu belirtildi. Söz konusu kişinin, belediyede "haber editörü" olarak görev yaptığı ifade edilerek, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen şüpheli, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

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