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Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinden Barut ve Av Fişeği Ticareti: Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan bir şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 12:07
Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinden Barut ve Av Fişeği Ticareti: Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Sosyal Medya Üzerinden Barut ve Av Fişeği Ticareti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla barut ve av fişeği ticareti yapan bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, söz konusu şüpheli hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, şüphelinin ikametinde önemli miktarda malzeme ele geçirildi. Bu malzemeler arasında motorlu av fişeği dolum makinesi, manual av fişeği dolum makinesi, 1 kilo 103 gram barut, 2 bin 339 av fişeği ve 750 boş kartuş bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi alınması bekleniyor.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı. ...

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden barut ve av fişeği ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda, motorlu av fişeği dolum makinesi, manuel av fişeği dolum makinesi, 1 kilo 103 gram barut, 2 bin 339 av fişeği ve 750 boş kartuş ele geçirildi.

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