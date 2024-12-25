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Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri

Tekirdağ'da düzenlenen konferansta, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliği konuları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:12
Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri

Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Tohumculuk" konferansı, tarım alanında önemli bir tartışma zemini oluşturdu. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, açılış konuşmasında iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Rektör Şahin'den Tohumculuk Vurgusu

Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasının tohumculuk alanındaki başarılara katkı sağladığını ifade etti. Şahin, "Özellikle iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya Savaşı, sürdürülebilir tarımın ve ülkelerin kendi kendine yeterliliğinin önemini gözler önüne sermektedir. Üniversitemiz bünyesinde tescil edilen 13 tohum çeşidi ile Türkiye'nin en güçlü ziraat fakültelerinden birine sahibiz" dedi.

Prof. Dr. İsmet Başer: Tarımda Riskler Artıyor

Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin tarım ürünleri üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Günümüzde tarım koşullarını tahmin etmek oldukça zorlaştı. Bu durum, tarımın daha fazla risk altında olduğunu gösteriyor. Tarımın sürdürülebilir olması, gıda güvenliğimiz için hayati bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Tarım İçin Birliktelik Çağrısı

Başer, "Tarımda verim ve kalite önemli olsa da çevre koşullarına daha az bağımlı, daha az girdi isteyen bir tarım anlayışına geçmemiz gerekiyor. Üreticilerin sadece yüksek verim peşinden koşmak yerine, sürdürülebilir çözümleri benimsemesi büyük önem taşıyor" diyerek sürdürülebilir tarım için herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet Tokgöz’den İklim Değişikliği Uyarısı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tokgöz de iklim değişikliğinin il düzeyinde büyük bir sorun olduğunu belirtti. Tokgöz, çiftçilere iklim değişikliği ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, "Kuraklık ve toprak bozulması gibi sorunlarla mücadele ediyoruz. Amacımız, çiftçilerimizi değişen iklim koşullarına adapte etmek" şeklinde konuştu.

Konferans, açılış programının ardından düzenlenen oturumlarla devam etti.

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