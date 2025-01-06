Tekirdağ'da Suyun Yüzeyinde Görülen Yunuslar Büyüledi

Tekirdağ'ın Ayvasıl mevkisinde suyun yüzeyinde dans eden yunuslar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Şarköy ilçesinde ATV turları düzenleyen Ali Yabir, bu tüyler ürpertici anı ölümsüzleştirmek için telefonunu kullandı.

Ali Yabir, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tür anların her zaman yaşanmadığını" belirterek, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Üç yunus uzun bir süre gösteri yaptı sanki." sözlerini dile getirdi.

Yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu ve bu unutulmaz anı izleyenleri hayran bıraktı.