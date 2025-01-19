Tekirdağ'da Takdir Belgesiyle Kokoreç İkramı: Başarıya Lezzetli Bir Kutlama

Tekirdağ'da bir esnaf, takdir belgesi alan öğrencilere kokoreç ikram ederek başarılı gençleri mutlu ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:39
Tekirdağ'da Takdir Belgesiyle Kokoreç İkramı: Başarıya Lezzetli Bir Kutlama

Tekirdağ'da Başarı Kutlaması

Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinde, bir esnaf, takdir belgesi alan öğrencilere kokoreç ikram ederek onlara unutulmaz bir başarı kutlaması sunuyor. Efkan Kılıç, bu anlamlı kampanya ile başarı gösteren gençlere destek olmayı hedefliyor.

Kampanya Detayları

Kılıç, ''Takdir belgeni getir, kokoreci götür'' isimli kampanya kapsamında, başarılı öğrencilerin belgelerini getirmesi durumunda onlara kokoreç ikramında bulunuyor. Kampanya, Kılıç'ın beklediği gibi büyük bir ilgiyle karşılandı.

“İlçelerden gelen öğrenciler de oluyor,” diyen Kılıç, her öğrenci yüzünü güldürdüğünde kendisinin de mutlu olduğunu ifade etti. Kılıç, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Her şey, gelecek nesillerin mutlu olması için,” şeklinde konuştu.

İlgili Başarılar

Son iki günde yaklaşık 200 öğrenciye kokoreç ikram ettiğini belirten Kılıç, bu kampanyanın yarıyıl tatili boyunca devam edeceğini bildirdi. Öğrencilere verdiği değerin altını çizen Kılıç, onların mutluluğunun kendi mutluluğu olduğunu vurguladı.

“Paradan daha önemli şeyler var. Bizim için bir çocuğun mutluluğu her şeye değer,” diye ekleyen Kılıç, kendi çocukluk anılarına da atıfta bulundu ve bu tür jestlerin öğrenciler tarafından daima hatırlanacağını belirtti.

Öğrencilerin Yorumları

Kampanyadan yararlanan öğrencilerden biri olan Oğuzhan İncehasan ise, Kılıç’a teşekkür ederek, kampanyanın tüm öğrenciler için bir sevindirici durum olduğunu belirtip, bu desteklerin önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan esnaf Efkan Kılıç, takdir belgesi alan öğrencilere...

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan esnaf Efkan Kılıç, takdir belgesi alan öğrencilere kokoreç ikram ediyor.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan esnaf Efkan Kılıç, takdir belgesi alan öğrencilere...

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan esnaf Efkan Kılıç, takdir belgesi alan öğrencilere kokoreç ikram ediyor.

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