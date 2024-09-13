Tekirdağ'da Tanker Gemisinden Düşen Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ’da Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Tekirdağ'da, bir yük gemisinden denize düştüğü düşünülen Hindistan vatandaşı Ganesh Govind'i bulmak için yapılan arama faaliyetleri sürüyor.

İlk Belirtiler ve Arama Faaliyetleri

Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden düşen Govind'in kaybolduğu bilgisi, yük gemisindeki yetkililer tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletilmişti. Hemen ardından, olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirilmişti.

Arama Çalışmalarında Sonuç Yok

Şarköy Limanı açıklarında Sahil Güvenlik botuyla yürütülen arama faaliyetlerinde şu ana dek herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Geçtiğimiz gün başlatılan arama çalışmaları, gece saatlerinde bir süreliğine durdurulmuştu.

Çalışmalar Yeniden Başlatıldı

Bugün, arama çalışmalarına yeniden başlandığı belirtildi. Ekipler, denize düşen Ganesh Govind'i bulmak için saatler süren yoğun bir çaba göstermeye devam ediyor.

Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da yük gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.