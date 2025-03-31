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Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 184 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'da yapılan üst aramasında, 184 tarihi sikke ve 11 obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:36
Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 184 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Tekirdağ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 184 tarihi sikke ve 11 obje ele geçirildi. Olay, Orta Cami Mahallesi'nde gerçekleşti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine durdurulan E.U. isimli şüpheli, yapılan üst aramasında bu değerli eserlerle yakalandı. Ele geçirilen sikkelerin hangi döneme ait olduğunun, detaylı incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.

Bu tür kaçakçılıklar, ülkemizin tarihî mirasını koruma çabalarına zarar vermekte ve yetkililerin bu konuda almış olduğu önlemleri daha da güçlendirmektedir.

Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ele geçirilen...

Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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