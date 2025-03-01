Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 6 Gözaltı

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe

Tekirdağ'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, tarihi eser niteliğinde birçok obje ve sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla harekete geçti ve bu kapsamda Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde bir ev ve otomobilde arama yaptı.

Ele Geçirilen Eşyalar

Yapılan aramalarda, toplamda 42 sikke ve 40 tarihi obje ile birlikte 2 tabanca, 110 mermi, tüfek, kazma, keser, çekiç ve çapa gibi çeşitli aletler ele geçirildi. Bu durum, Tekirdağ'daki tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele açısından ciddi bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Gözaltılar

Operasyon neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun devam ettiğini ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik önleyici tedbirlerin artırılacağını bildirdi.