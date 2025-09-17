Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL'ye Varan Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilere destek amacıyla tarihi bir karar aldı. Eylül Ayı Meclis Toplantısında oy birliğiyle kabul edilen karara göre, binlerce çiftçiye Tekkart üzerinden 4.500 TL'ye varan geri ödemesiz mazot desteği sağlanacak.

Girdi Maliyetlerine Karşı "Büyükşehir" Kalkanı

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Tekirdağ'da, akaryakıt giderleri üreticilerin en büyük yüklerinden birini oluşturuyordu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticinin yükünü hafifletmek amacıyla hazırladığı projeyi meclise taşıdı ve destek programını hayata geçirme kararı aldı.

Kimler, Ne Kadar Destek Alacak?

Destek programından Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı ve kendi adına traktör ruhsatı bulunan üreticiler faydalanabilecek. Destek, arazi büyüklüğüne göre kademelendirilmiş şekilde verilecek:

5 dekar arazisi olanlar: 1.125 TL nakit mazot desteği alacak.

5-20 dekar arası olanlar: Her bir dekar artışında 225 TL yükselen destek ile 20 dekara ulaşıldığında toplam destek 4.500 TL olacak.

20-200 dekar arası olanlar: Bu kategorideki üreticilere doğrudan tavan destek olan 4.500 TL ödenecek.

'Tekkart Çiftçi Kart' Dönemi Başlıyor

Başvurular tamamen dijital ortamda yürütülecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi tarafından hazırlanacak çevrim içi başvuru sistemi üzerinden müracaatlar alınacak ve başvuru sırasında ÇKS belgesi ile traktör ruhsatı sisteme yüklenmesi zorunlu olacak. Adil dağılım için aynı haneden yalnızca bir kişinin başvuru yapmasına izin verilecek.

Onaylanan başvuruların ardından hak sahiplerine özel olarak Tekkart Çiftçi Kart dağıtılacak. Mazot destek ödemeleri bu kartlara yüklenecek ve çiftçiler, anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından kart ile mazot alabilecek.

Projenin mimarı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kararın ardından yaptığı açıklamada, kırsal kalkınmanın ve yerel üreticinin desteklenmesinin en temel öncelikleri olduğunu belirtti. Başkan Yüceer, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi gözlü, güzel Tekirdağ’ımız, Türkiye’nin tarımda en güçlü kalelerinden biridir. Bizler, bu kalenin temel direkleri olan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Artan maliyetler karşısında üreticimizin tarlasını ekmekten vazgeçmemesi, üretimin devam etmesi sadece çiftçimizin değil, tüm toplumumuzun ortak geleceği demektir. Bu mazot desteği, üreticimizin alın terine verdiğimiz değerin bir nişanesidir. Bu destekle çiftçimiz tarlasını sürecek, ekinini ekecek ve bereketini hep birlikte paylaşacağız. Bizim görevimiz, kırsalda kalkınmayı sağlamak ve çiftçimizi ayakta tutmaktır. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir Tekirdağ ancak ve ancak güçlü üreticilerle mümkündür."

Uygulama ve dağıtım takvimi ile başvuru detayları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilecek. Çiftçiler, gerekli belgeleri hazırlayarak çevrim içi başvuru yoluyla destekten yararlanabilecek.