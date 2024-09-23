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Tekirdağ'da Terk Edilen Araçta 55 Bin Sentetik Ecza Bulundu

Çerkezköy'de kaza sonrası terk edilen araçta büyük miktarda sentetik ecza ele geçirildi. Jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:32
Tekirdağ'da Terk Edilen Araçta 55 Bin Sentetik Ecza Bulundu

Tekirdağ'da Olay Yeri İncelemesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, kaza yaptıktan sonra terk edilen bir otomobilde 55 bin 398 adet sentetik ecza bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy-Çorlu kara yolunda rutin kontroller sırasında kaza yapmış bir araca rastladı.

Olayın Gelişimi

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, otomobilin kazadan sonra abandon edildiği tespit edildi. Ekiplerin aracın iç kısmında gerçekleştirilen arama, yasa dışı bir şekilde taşınan büyük miktarda sentetik ilaçların ortaya çıkmasına yol açtı.

Zanlıların Takibi Devam Ediyor

Olayın ardından, jandarma ekipleri, aracı terk eden zanlıyı yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili detaylı soruşturma sürerken, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları ve ihbarlarda bulunmaları ihmal edilmemesi gereken bir husus olarak öne çıkmaktadır.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobilde 55 bin 398 sentetik ecza ele geçirildi.

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