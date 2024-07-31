Tekirdağ'da Tır Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Tır Kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen bir kaza, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saman yüklü bir tırın devrilmesi, bölgedeki halkı paniğe sevk etti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, T.D.'nin kullandığı 25 ABR 575 plakalı saman yüklü tır, Arzulu Mahallesi'nde devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin acil yardıma başvurması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan sürücü T.D. ile beraberindeki 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.