Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Marmaraereğlisi'nde üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen kazada, tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Abdullah Buğra Beyaz (18) hayatını kaybetti.

Kaza, Y.S yönetimindeki 59 AIE 958 plakalı tır ile üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz'ın kullandığı 59 ADL 162 plakalı otomobilin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu önünde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Beyaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine, diğer yaralı sürücü ise Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1. sınıf öğrencisi olan Beyaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.