Tekirdağ'da Tren Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tren Kazası Tekirdağ'da Can Aldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde meydana gelen trajik bir olayda, trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Şakir Güler (38) isimli bir vatandaşın, yolcu treninin çarpmasıyla gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların hemen sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Güler'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu talihsiz kaza, bölgedeki tren yollarının güvenliği ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.