Tekirdağ'da Tüfekli Saldırı: Hükümlü Tutuklandı

Tekirdağ'da Hükümlüden Tüfekli Saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir hükümlünün bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Olay, hükümlü O.S. ile spor salonu sahibi V.T. arasında daha önce yaşanan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile başladı. Tarafların arasında araya giren kişilerin olmasıyla kavga sona erdi.

Saldırı ve Sonuçları

Sabah saatlerinde V.T., iş yerine giderek spor salonuna dışarıdan av tüfeği ile ateş açıldığını fark etti ve durumu derhal polise bildirdi.

Güvenlik Kamerası İncelemesi

Güvenlik kameralarında yapılan incelemeler sonucunda saldırganın, başka bir suçtan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. olduğu tespit edildi.

Yakalanma ve Cezaevine Gönderilme

Polis tarafından gözaltına alınan O.S., adli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.