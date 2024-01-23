Tekirdağ'da uyuşturucu mesaisi: Uyuşturucu sattığı tespit edilen 11 kişi yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu mesaisi: Uyuşturucu sattığı tespit edilen 11 kişi yakalandı
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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 kişi Tekirdağ'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışını engellemek için Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı araç ve yerlerde arama gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ'DA ARAMALARDA UYUŞTURUCU SATTIĞI BELİRLENEN 11 KİŞİ YAKALANDI

30 gram eroin, 42 uyuşturucu hap, 75 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 50 avro ve 4 bin 443 lira aramalarda bulundu. 11 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

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