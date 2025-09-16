Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Şüpheli Tutuklandı
Polis ekipleri son bir haftada çok sayıda madde ve silah ele geçirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 kilo 330 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 633 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 945 lira para bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.