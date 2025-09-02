DOLAR
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 875 gram uyuşturucu, 456 hap ve 15 bin lira ele geçirildi; 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:43
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde operasyon düzenledi

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 875 gram uyuşturucu, 456 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

