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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Çorlu'da düzenlenen operasyonda 4 kilo 100 gram esrar bulundu, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:22
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Çorlu'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde ettikleri ihbar doğrultusunda bir ev ve deposuna baskın düzenledi.

4 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Operasyonda, toplam 4 kilo 100 gram esrar ile birlikte çeşitli uyuşturucu ticareti için gerekli malzemeler ele geçirildi. Yapılan detaylı aramalar neticesinde, hassas terazi, 2 adet esrar öğütme aparatı, ve ruhsatsız bir tüfek ile 7 tüfek kartuşu bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde imalatında kullanılan fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör gibi çok sayıda malzeme de yakalandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon sonucunda gözaltına alınan M.S.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

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