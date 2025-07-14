Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başarıyla tamamlandı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 27 uyuşturucu hap ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Adli Süreç

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda, tüm şüpheliler tutuklandı. Bu gelişme, Tekirdağ'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha göstermiş oldu.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 27 uyuşturucu hap, 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.