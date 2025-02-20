Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik haplar ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:06
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Tekirdağ'da Gerçekleşti

Tekirdağ'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, Muratlı ilçesi'nde tespit edilen 2 adres ve bir otomobilde kapsamlı aramalar yapıldı.

Ele geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında, 1269 sentetik ecza hap, bir tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi. Yapılan aramalarda yakalanan 5 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Muratlı...

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Muratlı...

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.

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