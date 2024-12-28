Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyonların Detayları

Hayrabolu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, ekipler toplam 200 gram metamfetamin ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam eden jandarma, bu tür operasyonların toplum güvenliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.