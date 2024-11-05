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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:13
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Operasyon, Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapıldı. Ekipler, bu adreste yaptıkları aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Arama sonucunda, 1 kilogram 895 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca, 33 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 490 lira bulundu.

Tutuklama Süreci

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.A. ve O.E. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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