Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyon sırasında, belirlenen depo ve 2 adreste detaylı aramalar yapıldı. Bu aramalarda, toplamda 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 bin makaron, 780 elektronik sigara likidi, 15 kilo kıyılmış tütün, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Operasyon neticesinde gözaltına alınan N.T ve L.T, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tekirdağ Emniyeti, uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.