DOLAR
34,55 -0,24%
EURO
36,6 -0,07%
ALTIN
2.918,08 0,01%
BITCOIN
3.203.373,61 -0,23%

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, operasyon kapsamında birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:44
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyon sırasında, belirlenen depo ve 2 adreste detaylı aramalar yapıldı. Bu aramalarda, toplamda 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 bin makaron, 780 elektronik sigara likidi, 15 kilo kıyılmış tütün, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Operasyon neticesinde gözaltına alınan N.T ve L.T, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tekirdağ Emniyeti, uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 76 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi: 36 Zanlı Tutuklandı
2
7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da Toplanıyor
3
Anadolu Otoyolu ve D-100 Kara Yolunda Sis Etkili
4
MİT, Gri Kategoride Aranan Teröristi Orta Doğu'da Yakaladı
5
TOKİ, İstanbul Güngören'deki Şişecam Bloklarını Yeniden İnşa Etti
6
Biden ve Lula da Silva, G20 Zirvesi'nde Amerika Kıtası'ndaki Sorunları Görüştü
7
Adana'da Kamu Görevlilerine Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek