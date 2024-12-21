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Tekirdağ'da 'Vatan Şairi' Namık Kemal Anıldı

Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da gerçekleştirilen anma programıyla yaşatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:50
Tekirdağ'da 'Vatan Şairi' Namık Kemal Anıldı

Namık Kemal Tekirdağ'da Anıldı

Türk Edebiyatı'nın unutulmaz ismi ve "Vatan Şairi" olarak bilinen Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Derneği tarafından çelenkler sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler, etkinliğin ardından Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti. Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, katılımcılara Namık Kemal ve evi hakkında bilgiler sundu. Kurt, Tekirdağ'ın, Vatan Şairi'ni yaşatmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurt, "Namık Kemal Evi, kentin simgelerinden biri haline geldi. Her yıl çok sayıda vatandaş bu evi ziyaret ediyor," şeklinde konuştu.

Etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, Namık Kemal'in hayatı hakkında bilgi verdi. Programın sonunda, Namık Kemal'in eserleri ve fotoğraflarının sergilendiği sergi gezildi.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Garnizon Komutanı **Tuğgeneral Ahmet Uğurlu**, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı **Candan Yüceer**, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı....

Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı. Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı....

Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı. Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

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