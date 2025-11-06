Tekirdağ'da yağışlı yolda kayan otomobil karşı şeride geçip kaza yaptı: 1 yaralı

Tekirdağ Kapaklı Çerkezköy OSB'de yağış nedeniyle kayan 59 RH 192 plakalı otomobil refüjü aşarak 59 AKC 083 plakalı araca çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:19
Kapaklı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için yola çıkan 59 RH 192 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 59 AKC 083 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

