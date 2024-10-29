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Tekirdağ'da Yamaç Paraşütü ile Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrakları ile kutladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:40
Tekirdağ'da Yamaç Paraşütü ile Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Tekirdağ'da Gökyüzünde Cumhuriyet Coşkusu

Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Uçuş İçin Hazırlıklar Tamamdı

Şarköy ilçesinde Ganos Dağı eteklerindeki özel bir pistte, yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy ve pilot Okay Güzel gerekli hazırlıkları yaptı. 600 metrelik pistten gerçekleştirilen uçuş, adeta bir festival havasında geçti.

Türk Bayraklarıyla Gökyüzünde Felç

Paraşütçüler, havada Türk bayrağını açarak yaklaşık 20 dakika süren bir uçuş gerçekleştirdi ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü gökyüzünde kutladı.

Mesajlar ve Duygular

Kadir Aksoy, “Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünde farklı bir uçuş yapmak için Uçmakdere'ye geldik. Uçuşa başladıktan sonra gökyüzünde Türk bayraklarını açarak süzüldük. Ülkemizle, Cumhuriyetle her zaman gurur duyuyoruz.” diyerek, bayramın kendileri için önemine vurgu yaptı.

Pilot Okay Güzel ise, “Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutlamak gerçekten çok keyifli.” dedi. Böylece yamaç paraşütçüleri, ülkemizin tarihinde önemli bir yere sahip olan bu özel günü hep birlikte anlamlı bir şekilde kutlamış oldular.

Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş...

Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştirdi. Havada Türk bayrağı açarak 20 dakika boyunca uçuş yapan paraşütçüler, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş...

Tekirdağ'da yamaç paraşütçüleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştirdi. Havada Türk bayrağı açarak 20 dakika boyunca uçuş yapan paraşütçüler, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

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