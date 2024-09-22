Tekirdağ'da Yangın: Fabrikaya Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'da Fabrikada Çıkan Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Bahçeağıl köyünde bulunan bir yapı kimyasalları üretim fabrikasında çıkan yangın, acil durum ekiplerinin hızlı müdahalesini gerektirdi.

İlk belirlemelere göre, fabrikanın çalışanları yangını fark ettiklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden yangın söndürme ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın nedeniyle fabrika çevresindeki alan araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik amacıyla çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine, komşu ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.