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Tekirdağ'da Yapı Denetim Firması Çalışanları Saldırılara Karşı İş Bıraktı

Yapı denetim firması çalışanları Tekirdağ'da şiddet olaylarına karşı 14 Ekim'e kadar iş bırakma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:35
Tekirdağ'da Yapı Denetim Firması Çalışanları Saldırılara Karşı İş Bıraktı

Tekirdağ'da Yapı Denetim Çalışanlarından Protesto

Tekirdağ'da, inşaat projelerini denetleyen yapı denetim firması çalışanları, kendilerine karşı yaşanan sözlü ve fiziki saldırılar sebebiyle 14 Ekim tarihine kadar iş bıraktıklarını duyurdu.

Şiddet Olaylarına Dikkat Çekiliyor

Tekirdağ Yapı Denetim Birliği Başkanı Yener Akbaş, düzenlediği basın toplantısında, çalışanların yaşadığı şiddet olaylarına vurgu yaptı. Akbaş, "Son zamanlarda mimar ve mühendislerimize karşı artan şiddet olayları bizleri endişelendiriyor. 50 yapı denetim firması olarak, sesimizi duyurmak ve bu konuda yetkililerin dikkatini çekmek için eylem başlattık." dedi.

Saldırılara Maruz Kalan Çalışanlar Anlatıyor

İnşaat mühendisi Kaan Değirmenci, denetim sırasında yaşadığı bir olayı aktardı: "Demir donatı imalatında gördüğüm eksiklikleri ustaya ilettiğimde, ustanın sinirlendiğini gördüm. Olayın büyümemesi için uzaklaşmaya çalışırken kafama demir anahtarla vuruldu ve daha sonra birkaç kişi tarafından saldırıya uğradım." Değirmenci, bu tür olayların önüne geçilmezse, kentsel dönüşüm projelerinin tehlikeye gireceğini belirtti.

Bir diğer mühendis Cihan Özçelik ise, denetimlerde sözlü şiddetle karşılaştığını ve bazı işçilerin nitelik eksikliği nedeniyle sorunlar yaşandığını belirtti.

Şikayetler ve Eylem Devam Ediyor

Onur Gürbüz, yapı denetim firması yetkilisi olarak 8 Ağustos'ta yaşanan bir saldırı sonrası psikolojik destek alırken, Kaan Değirmenci de 14 Eylül'de bir inşaatta karşılaştığı sorunları bildirdiğinde saldırıya uğrayarak karakola başvurmuştu. Eylemlerin 14 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenildi.

Yapı denetim firması çalışanları, yaşananların toplumda daha fazla farkındalık yaratmasını umuyor.

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı...

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı denetim firması çalışanları, 14 Ekim’e kadar iş bırakma kararı aldı. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı...

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı denetim firması çalışanları, 14 Ekim’e kadar iş bırakma kararı aldı. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı...

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı denetim firması çalışanları, 14 Ekim’e kadar iş bırakma kararı aldı. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı...

Tekirdağ'da denetledikleri şantiyelerde fiziki ve sözlü saldırıya uğradıklarını öne süren yapı denetim firması çalışanları, 14 Ekim’e kadar iş bırakma kararı aldı. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

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