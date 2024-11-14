Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Ekipler, cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis reklamları yazan kişileri suçüstü yakaladı.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin İşlemleri Tamamlandı

Yasa dışı bahise yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, cadde ve kaldırımlara kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazdığı iddia edilen zanlıları tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye Süreci Başladı

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon sırasında şüphelilerin yanındaki 27 sprey boya ile bahis sitesinin ismini taşıyan kalıp tahtaya da el konuldu.

Bu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.