Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:35
Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Tekirdağ'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine dikkat çekerek harekete geçti.

Sosyal Medya Üzerinden Ulaşım

Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen kişilere yönelik bir operasyon süreci başlatıldı. Jandarma, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen bilinçli çalışmaları titizlikle takip etti.

Operasyona Dair Detaylar

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen şüphelilerin ikametlerine yönelik olarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmada yapılan işlemleri ise devam ediyor.

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