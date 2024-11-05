Tekirdağ'da Yeni Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi

Tekirdağ'da Yeni Hastane Projesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, 2024 yılında inşaatına başlanacak olan Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Hastane İle Daha Fazla Hasta Kabulü

Doç. Dr. Yıldırım, yeni hastanenin yalnızca Tekirdağ’a değil, aynı zamanda İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet vereceğini belirtti.

Mevcut Hastane Kapasitesi ve Sağlık Turizmi

Hastanelerinin 430 yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, 43 farklı bölüm ile hizmet sunduklarını açıkladı. Ayrıca, sağlık turizmi için de gerekli çalışmalara başladıklarını ve Balkan ile Avrupa ülkelerinden hastalara hizmet vereceklerini ifade etti.

Muayene Talepleri ve Yeni Hastane Detayları

Aylık 50 bin muayene için randevu sistemine gelen taleplerin 450 bin ile 500 bin arasında değiştiğini belirten Yıldırım, yeni hastanenin 95 yatak kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi.

Modern ve Depreme Dayanıklı Tesis

Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi, modern ve depreme dayanıklı bir yapıda inşa edilecektir. Yıldırım, artan onkoloji hastası sayısı nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Toplantıya Katılanlar

Bu basın toplantısına ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve başhekim yardımcıları da katılarak projeyi desteklediklerini ifade ettiler.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, hastanede basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, burada gelecek yıl yapımına başlanacak Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi hakkında bilgi verdi.