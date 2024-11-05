DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,49 -0,28%
ALTIN
3.021,85 0,01%
BITCOIN
2.365.443,25 -2,14%

Tekirdağ'da Yeni Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi

Tekirdağ, yeni Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi ile sağlık hizmetlerini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:00
Tekirdağ'da Yeni Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi

Tekirdağ'da Yeni Hastane Projesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, 2024 yılında inşaatına başlanacak olan Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Hastane İle Daha Fazla Hasta Kabulü

Doç. Dr. Yıldırım, yeni hastanenin yalnızca Tekirdağ’a değil, aynı zamanda İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet vereceğini belirtti.

Mevcut Hastane Kapasitesi ve Sağlık Turizmi

Hastanelerinin 430 yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, 43 farklı bölüm ile hizmet sunduklarını açıkladı. Ayrıca, sağlık turizmi için de gerekli çalışmalara başladıklarını ve Balkan ile Avrupa ülkelerinden hastalara hizmet vereceklerini ifade etti.

Muayene Talepleri ve Yeni Hastane Detayları

Aylık 50 bin muayene için randevu sistemine gelen taleplerin 450 bin ile 500 bin arasında değiştiğini belirten Yıldırım, yeni hastanenin 95 yatak kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi.

Modern ve Depreme Dayanıklı Tesis

Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi, modern ve depreme dayanıklı bir yapıda inşa edilecektir. Yıldırım, artan onkoloji hastası sayısı nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Toplantıya Katılanlar

Bu basın toplantısına ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve başhekim yardımcıları da katılarak projeyi desteklediklerini ifade ettiler.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, hastanede basın...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, hastanede basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, burada gelecek yıl yapımına başlanacak Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi hakkında bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
2
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
3
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
4
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
5
Samsun'da 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Programı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek