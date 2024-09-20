DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,09 -0,09%
ALTIN
2.864,78 -1,35%
BITCOIN
2.161.007,99 -0,44%

Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Projeleri Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ’daki toplu açılış töreninde önemli ulaşım projelerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:08
Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Projeleri Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde, yatırım odaklı projelerle bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceklerini vurguladı. Uraloğlu, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz," dedi.

Tekirdağ: Bir Ticaret ve Kültür Merkezi

Konuşmasında Tekirdağ'ın Trakya'nın güçlü ulaştırma noktası olduğunu belirten Uraloğlu, "Tekirdağ, Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin ve kültür alışverişinin yapıldığı bir kavşak noktasında yer alıyor. Bu sayede, Trakya'nın en büyük sanayi ve ekonomi merkezi olma özelliğini sürdürüyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Ulaşım Yatırımları ve Projelerin Değeri

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Tekirdağ'a 75 milyar 689 milyon lira yatırım yaptıklarını ve bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye çıkardıklarını açıkladı. Kapaklı Köprülü Kavşağı’nın 1071 metre uzunluğunda olduğunu ve yolcu araçları için önemli bir bağlantı sağladığını belirtti. "Bu kavşak ile günde 34 binden fazla aracın geçiş yaptığı D-567 Saray-Çerkezköy Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü azalttık," diye ekledi.

Kapalı Yolla Tasarruf

Uraloğlu, yeni projelerin çevreye olan etkilerini de aktararak, "Bu kavşak ile zamandan 279 milyon lira, akaryakıttan ise 3,7 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca, karbon emisyonunu 272 ton azaltmayı planlıyoruz," dedi.

Demiryolu Projeleri

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Limanı’na getirilecek yüklerin Edirne üzerinden Avrupa’ya ulaşımını sağlayacak demiryolu projelerinin de devam etmekte olduğunu ifade etti. 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi, mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracak şekilde planlandığını açıkladı.

Diğer Konuşmalar

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ulaşımdaki gelişmelerin ekonomik artışa katkı sağladığını belirtirken, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de dönüm noktası olacak projelerin önemine değindi.

İlk olarak Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolu’nun açılışı gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
2
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
3
41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2023 Başlıyor
4
İsrail’in Yeniden Uygulamaya Koyduğu Güvenlik Kısıtlamaları
5
Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Projeleri Tanıtıldı
6
Adana'daki Fabrikanın Kundaklanma Anı Kamerada
7
Maltepe'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi