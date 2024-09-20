Tekirdağ'da Yeni Ulaşım Projeleri Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde, yatırım odaklı projelerle bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceklerini vurguladı. Uraloğlu, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz," dedi.

Tekirdağ: Bir Ticaret ve Kültür Merkezi

Konuşmasında Tekirdağ'ın Trakya'nın güçlü ulaştırma noktası olduğunu belirten Uraloğlu, "Tekirdağ, Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin ve kültür alışverişinin yapıldığı bir kavşak noktasında yer alıyor. Bu sayede, Trakya'nın en büyük sanayi ve ekonomi merkezi olma özelliğini sürdürüyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Ulaşım Yatırımları ve Projelerin Değeri

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda Tekirdağ'a 75 milyar 689 milyon lira yatırım yaptıklarını ve bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye çıkardıklarını açıkladı. Kapaklı Köprülü Kavşağı’nın 1071 metre uzunluğunda olduğunu ve yolcu araçları için önemli bir bağlantı sağladığını belirtti. "Bu kavşak ile günde 34 binden fazla aracın geçiş yaptığı D-567 Saray-Çerkezköy Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü azalttık," diye ekledi.

Kapalı Yolla Tasarruf

Uraloğlu, yeni projelerin çevreye olan etkilerini de aktararak, "Bu kavşak ile zamandan 279 milyon lira, akaryakıttan ise 3,7 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca, karbon emisyonunu 272 ton azaltmayı planlıyoruz," dedi.

Demiryolu Projeleri

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Limanı’na getirilecek yüklerin Edirne üzerinden Avrupa’ya ulaşımını sağlayacak demiryolu projelerinin de devam etmekte olduğunu ifade etti. 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi, mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracak şekilde planlandığını açıkladı.

Diğer Konuşmalar

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ulaşımdaki gelişmelerin ekonomik artışa katkı sağladığını belirtirken, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de dönüm noktası olacak projelerin önemine değindi.

İlk olarak Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolu’nun açılışı gerçekleştirildi.