Tekirdağ'da Yunus Timleri Huzur Operasyonu: Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, son bir ay içinde kent genelinde yürüttükleri denetimler sonucunda önemli ele geçirmelere imza attı.

Operasyon Detayları

Yunus ekiplerinin denetim ve kontrollerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 185 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 577 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şahıs yakalandı ve toplamda 123 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet'ten Açıklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için Yunus polislerimiz ve tüm personelimizle 7 gün 24 saat görev başındayız" denilerek kamuoyuna bilgi verildi.

KENT GENELİNDE ASAYİŞ VE HUZURUN SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DENETİMLERDE YUNUS EKİPLERİ, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 1 ADET KURUSIKI TABANCA, 185 GRAM ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE VE 577 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ.