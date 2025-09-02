Tekirdağ'da Yunusların Tekneye Eşlik Etme Anı

Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen görüntüler ilgi çekti

Tekirdağ açıklarında, Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında denize açılan tekneye iki yunus eşlik etti. Bu sıra dışı anlar, tekneyle denize açılan Bülent Akdoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yunuslar, bir süre tekneyi takip ettikten sonra gözden kayboldu. O anlar kıyıdan uzak sularda yaşanan nadir ve etkileyici görüntüler olarak kayda geçti.

Bülent Akdoğan, yunusların tekneye eşlik etmesinin çok keyif verici olduğunu ve her zaman böyle anlara denk gelemediklerini ifade etti.