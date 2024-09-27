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Tekirdağ'daki Cinsel İstismar Olayında Bebeğin Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Malkara'da istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumu kötüleşiyor, yoğun bakımda tedavi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:30
Tekirdağ'daki Cinsel İstismar Olayında Bebeğin Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tekirdağ'da İstismara Uğrayan Bebeğin Durumu Ağırlaşıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.Y. adlı bebeğin sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, hastanede bebeğin tedavisini yakından takip ettiklerini belirtti.

Bebeğin Yoğun Bakım Süreci

Edinilen bilgilere göre, S.Y. 20 gündür Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavi edilmektedir. Akyüz, "Her gün hastaneye geliyoruz ve durumu takip ediyoruz. Ancak, maalesef bebeğin durumunda bir iyileşme yok; aksine kötüleşme söz konusu. Beyin dokusu atma süreci başladı." diyerek endişelerini dile getirdi.

Olayın Gelişimi

Olay 8 Eylül'de anne B.Y'nin kızı S.Y.'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmesi ile başlayarak, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesiyle devam etti. Bebeğe yapılacak olan ameliyat sonrası, durumun polise bildirildiği belirtildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde anne B.Y. (25) ve birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, S.Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. devlet korumasına alındı.

Adli Tıp Raporu

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, cinsel istismar olayının, darp nedeniyle hastaneye getirilen bebeğe yapılan adli tıp muayenesi ile tespit edildiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, açıklamalarda bulundu.

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