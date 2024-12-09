Tekirdağ'daki Otogarda Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Otogarda Bıçaklı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otogarda çıkan bıçaklı kavgada **3 kişi yaralandı**. Alınan bilgilere göre, yolcu A.H.S ile otobüs şoförü B.A. ve muavin M.A. arasında, fazla bagaj ücreti sebebiyle tartışma yaşandı. Aniden büyüyen tartışma, kavgaya dönüşerek olayın ciddiyetini artırdı.

Otobüs şoförü B.A., bıçakla A.H.S ve yakınları *H.S.* ile *E.B.S*'yi yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine **polis ve sağlık ekipleri** sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından **Çerkezköy Devlet Hastanesi**'ne kaldırıldı.

Olayın ardından, otobüs şoförü B.A. ve muavin M.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.