Tekirdağ'daki Şiddet Olayında Bakanlık'tan Açıklama

Şiddet ve İstismar Olayı Tekirdağ'da Yaşandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bir bebekle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, bebeğin entübe durumda olduğunu ve kardeşinin devlet koruması altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Yapmış Olduğu Açıklama

Yazılı açıklamada, bebekle ilgili emniyet birimlerine intikal eden bu olayın ardından, il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtildi. Olayla alakalı şüphelilerin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

“Bebeğin Kardeşi Destek Alıyor”

Açıklamada, "Entübe durumda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olup suçluların en ağır cezayı almasının en yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.