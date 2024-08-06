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Tekirdağ'daki Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çorlu'da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:30
Tekirdağ'daki Silahlı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Silahlı Kavga Sonucu Tutuklamalar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyhsinan Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olayın Detayları

Kavga, Ruşenler Sokak üzerinde, aralarında daha önceki bir husumet bulunan Z.B. ve S.G. ile M.T. ve V.T. arasında yaşandı. Tartışmaya dönüşen olayda, Z.B. ve S.G. çiftliği olarak, M.T. ve V.T.'yi silahla yaraladı. M.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tutuklama Süreci

Olay sonrası firar eden Z.B. ve S.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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