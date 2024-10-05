DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.117.540,42 0,94%

Tekirdağ'daki Silahlı Saldırıda Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da gerçekleşen silahlı saldırıda gözaltına alınan zanlı, adliyede tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:06
Tekirdağ'daki Silahlı Saldırıda Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Olayı

Tekirdağ'da, bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan zanlı, adliyede tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. E.U. isimli zanlı, geçtiğimiz gün bir çay ocağında oturan iş arkadaşlarına ateş açarak kaçmıştı. Saldırıda Barkın Percin hayatını kaybederken, F.Ö., N.Ç.K., ve S.D. isimli şahıslar yaralandı.

Polis Müdahalesi ve Yakalama

Olayın ardından, zanlı E.U. Muratlı Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının teslim olduğu sırada yere attığı silahın kazara ateş alması sonucu bir polis memuru da yaralandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada tutuklanan E.U.'nun, silahlı saldırı sonucunda oluşan yaralanma ve ölüm olaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu
2
Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi
3
Sudan'da Kolera Salgını: Vaka Sayısı 20 Bini Aştı
4
Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi
5
Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
6
Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor