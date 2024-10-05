Tekirdağ'daki Silahlı Saldırıda Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı Olayı

Tekirdağ'da, bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan zanlı, adliyede tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. E.U. isimli zanlı, geçtiğimiz gün bir çay ocağında oturan iş arkadaşlarına ateş açarak kaçmıştı. Saldırıda Barkın Percin hayatını kaybederken, F.Ö., N.Ç.K., ve S.D. isimli şahıslar yaralandı.

Polis Müdahalesi ve Yakalama

Olayın ardından, zanlı E.U. Muratlı Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının teslim olduğu sırada yere attığı silahın kazara ateş alması sonucu bir polis memuru da yaralandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada tutuklanan E.U.'nun, silahlı saldırı sonucunda oluşan yaralanma ve ölüm olaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.