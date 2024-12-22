DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.419.197,97 0,22%

Tekirdağ'daki Tül Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tül fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:50
Tekirdağ'daki Tül Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Velimeşe Mahallesi'nde Çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tül fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından, durumu kontrol altına almak için çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Yangının ihbar edilmesinin ardından itfaiye, sağlık, jandarma ve TREDAŞ ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevre bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Yangın Söndürüldü, Fabrikada Hasar Oluştu

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucu fabrikada bazı hasarların oluştuğu belirtildi. Yaklaşık olarak zarar gören alanlar hakkında detaylı incelemelerin yapılacağı ifade ediliyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu
3
Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı
4
İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası
5
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi
6
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,259'a Yükseldi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı