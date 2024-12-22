Tekirdağ'daki Tül Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Velimeşe Mahallesi'nde Çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tül fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından, durumu kontrol altına almak için çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Yangının ihbar edilmesinin ardından itfaiye, sağlık, jandarma ve TREDAŞ ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevre bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Yangın Söndürüldü, Fabrikada Hasar Oluştu

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sonucu fabrikada bazı hasarların oluştuğu belirtildi. Yaklaşık olarak zarar gören alanlar hakkında detaylı incelemelerin yapılacağı ifade ediliyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.