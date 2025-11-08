Tekirdağ Emniyeti Ayaspaşa Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:06
Güvenlik bilgilendirmeleri ve halkla iletişim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesinde düzenlenen programda mahalle sakinleriyle bir araya gelerek güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlının yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı. Etkinlikte vatandaşların soruları yanıtlandı, beklenti ve talepleri kayda alındı.

Ele alınan başlıklar

Program kapsamında NARVAS Projesi, WhatsApp ihbar hattı ve ekiplerin çalışma düzeni hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Asayiş ve Narkotik konularında değerlendirmeler gerçekleştirildi ve mahalle sakinlerine huzurlu bir yaşam için dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Vatandaşların ilettiği talepler not alınarak ilgili birimlere iletildi ve takip edileceği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ’ın huzuru için sürdürdüğümüz çalışmalar kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

