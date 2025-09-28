Tekirdağ Ergene'de Bariyere Çarpan Sürücü M.B. Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Ergene'de Bariyere Çarpan Araç: Sürücü M.B. Hayatını Kaybetti
Kaza ve müdahale
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, çevre yolu Sağlık Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kazada, sürücüsü M.B. olan 59 ADA 027 plakalı otomobilin bariyerlere çarptığı bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.