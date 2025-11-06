Tekirdağ Hayrabolu'da Korkutan İş Yeri Yangını İtfaiyeyle Söndürüldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:43
Olay ve müdahale

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çene Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

