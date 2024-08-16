Tekirdağ'ın Coğrafi Tescilli Lezzetleri

Tekirdağ’ın Gastronomi Zenginliği

Tekirdağ, sadece deniz ve doğasıyla değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin gastronomi turizmi açısından önemi üzerine açıklamalarda bulundu.

Coğrafi Tescilli Lezzetler

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ’ın 10 coğrafi tescilli lezzetiyle öne çıktığını belirtti. Bu lezzetler arasında Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu ve Çorlu kuzu ciğer sarması yer alıyor.

Gastronomi Turizminin Önemi

Hacıoğlu, gastronomi turizminin Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti ve bu tür turizmin %20-25 gibi bir paya sahip olduğunu vurguladı. Tekirdağ, tarım, kültür ve turizm bağlamında büyük bir potansiyele sahip.

Verimli Topraklar ve Yöresel Ürünler

Tekirdağ’ın topraklarının %66’sının tarımsal ürünlere ayrıldığını belirten Hacıoğlu, soğanın ve kıyma yaptıkları hayvanların bu tescilli lezzetlerdeki önemli rolüne dikkat çekti. Böylelikle yerel ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir gastronomi turizmi ortaya çıkıyor.

Gelecek Vaat Eden Gastronomi Turizmi

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ’ın gelecek yıllarda gastronomi turizminde söz sahibi olacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, henüz tescil edilmemiş 3 yöresel ürün üzerine de çalışmalar devam ediyor.

Turistlerin coğrafi işaretli ürünlere gösterdiği ilginin arttığına dikkat çeken Hacıoğlu, Tekirdağ’ın bu alanda önemli bir destinasyon olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin deniz, doğa ve tarih turizminin yanı sıra 10 coğrafi tescilli lezzetiyle de ön plana çıktığına ilişkin açıklamalarda bulundu.