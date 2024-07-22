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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da çıkan yangın, geniş bir alana yayılarak kontrol altına alındı. Kayıplar ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:57
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda yangın kontrol altına alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Mürefte Mahallesi’ndeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Olayın Boyutu ve Müdahale

Yangın nedeni henüz belirlenememişken, ihbar üzerine Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 greyder, 3 dozer ve toplamda 50 personel ile müdahale gerçekleştirilmiştir.

Yangının Etkileri

Ekiplerin 4 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 500 dekar makilik alanın zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki soğutma çalışmaları hala devam etmekte olup, ekipler her türlü önlemi almakta ve olağanüstü durumu kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma yürütüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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