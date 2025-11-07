Tekirdağ-İstanbul yolunda tır bariyerlere çarptı: Trafik kapandı

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik'te kontrolden çıkan 59 FF 157 plakalı tır bariyerlere çarptı, yakıt döküldü; Tekirdağ–İstanbul yolu trafiğe kapandı, yan yolla kontrollü açıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:41
Marmaraereğlisi Yeniçiftlik mevkiinde kaza: Yol bir süre trafiğe kapandı

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde, İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne giden bir tırın bariyerlere çarpması sonucu trafik durdu. Olay, Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 59 FF 157 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Tır yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra tekrar İstanbul istikametine dönerek durdu.

Sürücü H.S. kazayı yara almadan atlatırken, tırın yakıt deposunun hasar görmesiyle yola yakıt yayıldı. Bu nedenle Tekirdağ’dan İstanbul yönüne gidiş bir süre tamamen durdu.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğunluğun ardından trafik, yan yoldan kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

