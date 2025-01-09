Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Çetin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:53
Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Çetin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tekirdağ Jandarma Komutanı, Önemli Bir Etkinliğe Katıldı

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi. Bu yıl düzenlenen oylama, Anadolu Ajansı'nın en iyi fotoğraflarını seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Etkinlik Hakkında

Oylama, Türkiye genelinde birçok fotoğrafin yarıştığı ve halkın oylarıyla belirlenen bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Albay Çetin'in katılımı, bu tür organizasyonlara olan desteklerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Katılımın Önemi

Tekirdağ Jandarma Komutanı'nın etkinliğe katılımı, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı buldu. Albay Çetin, etkinlik ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, güzel anların ve anıların değerini vurguladı.

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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