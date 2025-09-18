Tekirdağ Kapaklı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

K.G. idaresindeki 59 ADF 187 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde H.H. yönetimindeki 34 SN 1933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücüler K.G. ve H.H. ile hafif ticari araçta bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

