Tekirdağ Kapaklı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler K.G., H.H. ile 1 kişi yaralandı; yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:39
Tekirdağ Kapaklı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti.

Kaza Detayları

K.G. idaresindeki 59 ADF 187 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde H.H. yönetimindeki 34 SN 1933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücüler K.G. ve H.H. ile hafif ticari araçta bulunan 1 kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 13. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
3
Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor
4
Türk Kızılay 'Genç Kızılay Kan Elçileri' Programını Başlattı
5
Gökçen: Komisyon TBMM’de İfade Özgürlüğü ve Çözümün Adresi Olmalı
6
Işıkhan: Kadın İstihdamı 2002–2025'te Belirgin Artış Gösterdi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)