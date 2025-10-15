Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

İlçe Emniyetinden gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik adımlar atıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve 2 evde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu emdirilmiş peçete, bir miktar nakit para, makas ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda C.O.Ş, O.H, C.G. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O.Ş. ve O.H., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; C.G. ve M.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve 2 evde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş peçete, bir miktar nakit para, makas ve cep telefonu ele geçirildi.