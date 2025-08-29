Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)

Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu

Olay ve müdahale

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, ekiplerin sudan çıkarttığı kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Tanımlama ve işlem

Cesedin Ukraynalı Olena Ivasenko (51)'ya ait olduğu öğrenildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morgu'na götürüldü.