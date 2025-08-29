DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,02 0,27%
ALTIN
4.509,1 -0,04%
BITCOIN
4.522.407,77 1,8%

Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)

Tekirdağ Kumbağ Mahallesi'nde denizde bulunan cesedin 51 yaşındaki Ukraynalı Olena Ivasenko'ya ait olduğu tespit edildi; ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:10
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)

Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu

Olay ve müdahale

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, ekiplerin sudan çıkarttığı kadının yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Tanımlama ve işlem

Cesedin Ukraynalı Olena Ivasenko (51)'ya ait olduğu öğrenildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morgu'na götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Ankara'da UYAP Skandalı: Zabıt Katibi Ahmet Yılmaz'ın Yargılaması Sürüyor
4
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
5
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
6
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
7
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı